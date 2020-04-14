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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:24772

Умер бывший начальник уголовного розыска Сумщины

Сегодня, 4 июня, на 81-м году ушел из жизни бывший глава уголовного розыска Управления внутренних дел Сумской области Николай Шпак.

Об этом сегодня в Фейсбуке сообщила Ольга Овсиенко.

Справка

Николай Дмитриевич Шпак родился 13 октября 1940 года в Белополье. После окончания 9 классов поступил в Белопольское железнодорожное училище, одновременно продолжая учиться в Белопольской средней школе рабочей молодежи. Трудовую деятельность начал в 1958 г. токарем на заводе в г. Ново-Горловка Донецкой области. Был призван в армию. После демобилизации работал слесарем, учебным мастером. С 1964 по 1966 гг. - курсант Ивано-Франковской специальной средней школы милиции. По окончании назначен на должность оперуполномоченного отдела уголовного розыска. С 1969 г. - инспектор отдела уголовного розыска. С 1972 г. - старший инспектор отдела уголовного розыска по делам несовершеннолетних. С 1973 г. - старший инспектор отдела уголовного розыска УВД Сумского облисполкома. С 1974 г. - начальник отделения уголовного розыска. С 1979 г. - замначальника отдела уголовного розыска УВД. В 1985 г. назначен на должность начальника отдела уголовного розыска УВД Сумской области. С 1993 г. - начальник управления уголовного розыска УВД Украины в Сумской области. 7 марта 1998 г. вышел на пенсию.

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