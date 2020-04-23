В Сумах организовали подвоз к кладбищам в поминальные дни на Троицу

На эти дни маршруты движения городского пассажирского транспорта, которые имеют конечную остановку «Барановка», продлены до центрального входа на кладбище.
Кроме этого, ЧП «Согор» рекомендовано предусмотреть дополнительный транспорт для перевозки пассажиров на автобусном маршруте № 26 «Центр - 40-я подстанция», пишет сайт мэрии.
Сегодня, 22 мая, исполком Сумского горсовета отменил свое же решение от 13 апреля «О праздновании Пасхи и проведению поминальных дней...
Несмотря на запрет посещений кладбищ, полиция все-таки пускала одиноких посетителей....
Священник Свято-Воскресенського собору та за сумісництвом прес-секретар Сумської єпархії ПЦУ, отець Павло СУШИНСЬКИЙ наголосив на важливості дотримання карантину сумчанами, надто...
Полиция области советует гражданам и дальше придерживаться карантинтинних ограничений и не приходить на поминальные дни к местам захоронений своих умерших...
На Сумщине принято решение о запрете посещения гражданами кладбищ, мест отдельных захоронений во время поминальных дней....