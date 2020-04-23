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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах организовали подвоз к кладбищам в поминальные дни на Троицу

В Сумах организовали подвоз к кладбищам на Троицкую родительскую поминальную субботу, 6 июня, и непосредственно на Троицу, 7 июня.

На эти дни маршруты движения городского пассажирского транспорта, которые имеют конечную остановку «Барановка», продлены до центрального входа на кладбище.

Кроме этого, ЧП «Согор» рекомендовано предусмотреть дополнительный транспорт для перевозки пассажиров на автобусном маршруте № 26 «Центр - 40-я подстанция», пишет сайт мэрии.

Общество Поминальные дни

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