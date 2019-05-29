В Сумах собираются ремонтировать 4-ю школу В Сумской мэрии готовят проект реконструкции исторического здания школы № 4, чтобы подать его на финансирование за счет Государственного фонда регионального развития.

Об этом сегодня, 4 июня, сообщил мэр Сум Александр Лысенко. По его словам, документы готовятся на сентябрь этого года, чтобы претендовать на средства ГФРР на следующий год.