В Сумах собираются ремонтировать 4-ю школу

Об этом сегодня, 4 июня, сообщил мэр Сум Александр Лысенко. По его словам, документы готовятся на сентябрь этого года, чтобы претендовать на средства ГФРР на следующий год.
6 февраля во дворе Сумской школы № 4 упал забор, который отделяет двор от вечно реконструируемого исторического здания школы....
Мэр Сум Александр Лысенко хочет заложить средства в городской бюджет на следующий год....
Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение начинать в следующем году ремонт исторического здания школы № 4....
Сегодня, 5 августа, на аппаратном совещании в мэрии подняли вопрос ремонта и охраны исторического здания школы №4....
Сегодня, 29 мая, на сессии Сумского горсовета депутаты поддержали петицию «Ремонт школы № 4»....