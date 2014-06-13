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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:43256

В Сумах пройдут торжества по случаю 100-летия Ивана Кожедуба

8 июня состоятся торжества по случаю 100-летия со дня рождения летчика-аса времен Второй мировой войны, маршала авиации Ивана Кожедуба.

Место проведения - вход в парк им. Кожедуба. Начало - 10:00.

Общество Кожедуб

По тематике

В Шостке отметят 100-летие со дня рождения летчика-аса Ивана Кожедуба
02.06.2020 11:42

В Шостке отметят 100-летие со дня рождения летчика-аса Ивана Кожедуба

8 июня исполнится 100 лет со дня рождения Трижды Героя Советского Союза, маршала авиации Ивана Кожедуба....

На Шосткинщине отметят 99-ю годовщину со дня рождения Ивана Кожедуба
05.06.2019 09:41

На Шосткинщине отметят 99-ю годовщину со дня рождения Ивана Кожедуба

7 июня в Шостке и районе пройдут мероприятия, посвященные 99-годовщине со Дня рождения известного земляка, летчика-аса, маршала авиации, Трижды Героя...

Сумчане отметили день рождения Ивана Кожедуба
08.06.2016 17:14

Сумчане отметили день рождения Ивана Кожедуба

8 июня возле центрального входа в парк культуры и отдыха им. И. Кожедуба состоялись торжества по случаю дня рождения выдающегося...

13.06.2014 09:00

На Сумщине отметили 94-ю годовщину со дня рождения Ивана Никитовича Кожедуба

8 июня исполнилось 94 года со дня рождения трижды Героя Советского Союза, уроженца села Ображиевка Шосткинского района Ивана Никитовича Кожедуба.... 10

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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