В Сумах пройдут торжества по случаю 100-летия Ивана Кожедуба

Место проведения - вход в парк им. Кожедуба. Начало - 10:00.
8 июня исполнится 100 лет со дня рождения Трижды Героя Советского Союза, маршала авиации Ивана Кожедуба....
7 июня в Шостке и районе пройдут мероприятия, посвященные 99-годовщине со Дня рождения известного земляка, летчика-аса, маршала авиации, Трижды Героя...
8 июня возле центрального входа в парк культуры и отдыха им. И. Кожедуба состоялись торжества по случаю дня рождения выдающегося...
8 июня исполнилось 94 года со дня рождения трижды Героя Советского Союза, уроженца села Ображиевка Шосткинского района Ивана Никитовича Кожедуба.... 10