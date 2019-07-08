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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:40244

Стали известны подробности нападения на полицейских в Сумах

Как сообщил пресс-секретарь Управления патрульной полиции Сумщины Олег Сологуб, пострадали двое патрульных - мужчина и женщина.

По его словам, около 5 утра у магазина «Гастроном» на Покровской площади мимо компании нетрезвых людей проезжал экипаж патрульных. Увидев полицейский автомобиль, компания начала нецензурно ругаться в адрес полицейских. Экипаж остановился, к патрульным подошли двое мужчин и начали приставать со словами: «Ну что, кого вы здесь задержали?». Полицейские ответили, что никого не задерживали, взяли перерыв попить кофе. Эти двое отошли, но через несколько минут вернулись уже впятером и без каких-либо объяснений напали на полицейских и нанесли им телесные повреждения. Среди пятерых было две девушки, которые отошли во время конфликта. Двое мужчин убежали, а одного удалось задержать, пишет Sumy.Today.

Право Нападение на полицейского

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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