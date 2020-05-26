В Сумах остановились троллейбусы Ухудшение погодных условий привело к транспортному коллапсу в Сумах.

Не выдержав силы шквального ветра, дерево упало и оборвало контактную сеть в районе остановки «Проходная № 1 ПАО «Сумыхимпром», поэтому движение троллейбусов № 1, 2, 9, 12 остановлено (в обоих направлениях движения).

Аналогичная ситуация на участке дороги по ул. Троицкая, движение троллейбусов № 3, 4 остановлено.

Почти одновременный обрыв троллеи в различных конца г.Сумы привел к обесточиванию центральной части города.

На ликвидацию аварий выехали несколько аварийных бригад КП «Электроавтотранс», сообщает пресс-служба предприятия.