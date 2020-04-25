В Сумах умер рекордсмен по тяжелой атлетике

Сумской легенде силовых видов спорта было 82 года. Прощание с Александром Коротецким состоится в субботу, 6 июня, в салоне «Траур» на перекрестке улиц Ильинской и Даниила Галицкого в 10.30, пишет Sumy.Today.
Сегодня, 4 июня, на 81-м году ушел из жизни бывший глава уголовного розыска Управления внутренних дел Сумской области Николай Шпак....
Об этом сообщается на странице Заречного райсуда Сум в Фейсбуке....
12 мая на 67-ом году жизни перестало биться сердце Вячеслава Михайловича Нефедова....
На 67-м году жизни умер ученый, доцент СумГПУ, депутат Сумского областного совета 5-го созыва, декан филфака пединститута Сергей Стаховский....
Сегодня, 25 апреля, ушел из жизни педагог, известный в Сумской области и Украине поэт Виктор Осадчий....