В Сумах умер рекордсмен по тяжелой атлетике Сегодня, 4 июня, в Сумах умер спортсмен, тренер и многократный рекордсмен Украины по тяжелой атлетике Александр Михайлович Коротецкий.

Сумской легенде силовых видов спорта было 82 года. Прощание с Александром Коротецким состоится в субботу, 6 июня, в салоне «Траур» на перекрестке улиц Ильинской и Даниила Галицкого в 10.30, пишет Sumy.Today.