В Сумах спасатели дважды освобождали машины из-под упавших деревьев В Сумах спасатели дважды оказывали помощь гражданам по ликвидации последствий непогоды.

Сегодня, 4 июня, в 18:04, в Службу спасения 101 поступило сообщение, что по ул. Леваневского дерево упало на припаркованное авто. О происшествии сообщил владелец легковушки. На место происшествия был направлен дежурный караул 3-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что в результате ухудшения погодных условий, а именно сильного ветра упало дерево и повредило лековые автомобили «Митсубиси» и «Пежо». С помощью специализированного механизированного инструмента дерево распилили на части и убрали, освободив машины и тротуар для граждан.

В 18:09 поступил похожий вызов на ул. Ковпака. На место происшествия было направлено отделение Группы специальной пожарной техники Отряда технической службы.

Прибыв на место, спасатели установили, что в результате порывов ветра часть дерева упала на припаркованный автомобиль ВАЗ. Работники Службы спасения распилили дерево и убрали его в безопасное место.

Всего для оказания помощи привлекалось 3 единицы специальной техники и 11 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.