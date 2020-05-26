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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:226

Військовим про порядок видачі пільгового документа

Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради інформує щодо порядку видачі пільгового документа – «Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни».

Так, дане посвідчення видається особам, які мають відповідний статус, за місцем реєстрації громадян на підставі довідки медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності.

Для оформлення даного документу необхідно звернутися до департаменту соціального захисту населення із заявою та надати копії:

  • - паспорта заявника;
  • - довідки медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності;
  • - постанови штатної військово-лікарської комісії (за необхідності);
  • - фотографію заявника 3×4.

Разом із тим, особам з інвалідністю внаслідок війни, у яких групу інвалідності встановлено без терміну перегляду, видаються безтермінові посвідчення, всім іншим – на період встановлення групи інвалідності.

У разі продовження медико-соціальною експертною комісією терміну чи зміни групи інвалідності в посвідчення (на правій внутрішній стороні) вклеюється новий бланк, до якого вносяться відповідні записи.

Окрім того, фахівці департаменту наголошують, що посвідчення надається особисто заявнику. Передача посвідчення уповноваженій особі можлива лише у разі оформлення на неї нотаріальної довіреності.

Заяву та документи для розгляду та прийняття відповідного рішення можна надати до департаменту шляхом поштового відправлення за адресою: 40035, м. Суми, вул. Харківська, буд. 35 або залишивши в скриньці, що знаходиться при вході до адмінбудівлі департаменту.

Детальнішу інформацію можна дізнатись за телефоном: 78-88-88.

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