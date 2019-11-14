Сумщина в десятке сельскохозяйственных лидеров Украины По информации главы областного Департамента агропромышленного развития Александра Маслака, Сумская область занимает седьмое место по численности молочного поголовья, восьмое место по количеству крупного рогатого скота и валовому производству молока.

По его словам, на 1 мая 2020 года во всех категориях хозяйств Сумщины насчитывается 144 тыс. голов крупного рогатого скота, в сельскохозяйственных предприятиях области - 65,3 тыс.

Сейчас сельскохозяйственными предприятиями области по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличено производство (реализацию) мяса - на 100 тонн (на 1,2%). Что касается объемов молока, то в среднем надой на одну корову составил 1735 кг, что больше соответствующего периода прошлого года на 79 кг (или 4,7%). За отчетный период произведено 51,5 тыс. тонн молока, пишет сайт ОГА.