Фотоконкурс «Вікі любить Землю» запрошує жителів Сумщини до участі

Проєкт привертає увагу до стану збереження природоохоронних територій та біорізноманіття. За даними громадської організації «Вікімедіа Україна» на території Сумської області є понад 276 об’єктів природно-заповідного фонду. За 7 років проведення конкурсу було завантажено світлини понад 113 об’єктів, тож більше половини природоохоронних територій області все ще не представлені.

Конкурс «Вікі любить Землю» має на меті створення бази фото об’єктів природно-заповідного фонду на території України під вільною ліцензією для ілюстрування Вікіпедії та інших проектів, а також привернення уваги до стану навколишнього середовища. Цього року конкурс проходить у 32 країнах світу.

В Україні фотозмагання відбудеться вже восьмий рік поспіль. За попередні роки учасники подали на конкурс світлини понад 4 тисяч об’єктів природно-заповідного фонду України. Конкурсанти завантажили понад 80 тисяч вільних зображень, зроблених у національних природних парках, заповідних урочищах, заказниках, біосферних, природних заповідниках, на території пам’яток природи, ботанічних садів, дендрологічних та зоологічних парків. Це великий внесок у розвиток вільних знань, однак понад 50% пам’яток, що занесені до державного реєстру, досі не мають своїх фото у Вікіпедії.

Участь у конкурсі можуть брати як професійні фотографи, так і любителі. Протягом липня всі охочі можуть подати світлини природних територій власного авторства, зроблені у будь-який період часу.

Переможцями конкурсу стануть 10 учасників, які наберуть найбільше балів за фотографування пам`яток, що зазначені у конкурсних списках. Також будуть відзначені конкурсанти, що сфотографують найбільше пам’яток у кожному з 27 регіонів України. При визначенні переможців у цих номінаціях перевага надаватиметься фотографіям об’єктів, що ще не були сфотографовані в межах конкурсу.

Журі також обере найкращі світлини кожного з 27 регіонів України та десять найкращих фотографій конкурсу. Переможці за кількісним внеском та автори найкращих світлин будуть відзначені цінними призами. Десять найкращих фото представлять Україну на міжнародному етапі.

Детальніше з усіма умовами та регламентом конкурсу можна ознайомитися за посиланням: http://wle.org.ua/rules

Списки пам’яток дивіться: http://wle.org.ua/lists-of-sights

Сторінки конкурсу у соцмережах: facebook.com/wle.ua, instagram.com/wle_ukr