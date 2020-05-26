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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Кабмин назначил стипендию тренеру с Сумщины

Правительство назначило 75 стипендий выдающимся тренерам, которые обеспечивают подготовку спортсменов к участию в Олимпийских и Паралимпийских играх.

Согласно распоряжению Правительства «О назначении стипендии Кабинета Министров Украины выдающимся тренерам, которые обеспечивают подготовку спортсменов к участию в Олимпийских и Паралимпийских играх» отмечены достижения выдающихся тренеров, которые своей деятельностью повлияли на высокие спортивные достижения воспитанников, что привело к формированию позитивного имиджа Украины и роста ее авторитета в мировом сообществе, а также стимула для творческой работы тренеров.

Василий Васильевич Крот- тренер Юлии Журавок, которая входит в состав кандидатов элитной группы по биатлону на участие в XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине (Китайская Народная Республика) в 2022 году.

Стипендии назначаются на 1 год, и составляют 15 прожиточных минимумов (более 30 тыс. грн) для трудоспособных лиц.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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