Кабмин назначил стипендию тренеру с Сумщины Правительство назначило 75 стипендий выдающимся тренерам, которые обеспечивают подготовку спортсменов к участию в Олимпийских и Паралимпийских играх.

Согласно распоряжению Правительства «О назначении стипендии Кабинета Министров Украины выдающимся тренерам, которые обеспечивают подготовку спортсменов к участию в Олимпийских и Паралимпийских играх» отмечены достижения выдающихся тренеров, которые своей деятельностью повлияли на высокие спортивные достижения воспитанников, что привело к формированию позитивного имиджа Украины и роста ее авторитета в мировом сообществе, а также стимула для творческой работы тренеров.

Василий Васильевич Крот- тренер Юлии Журавок, которая входит в состав кандидатов элитной группы по биатлону на участие в XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине (Китайская Народная Республика) в 2022 году.

Стипендии назначаются на 1 год, и составляют 15 прожиточных минимумов (более 30 тыс. грн) для трудоспособных лиц.