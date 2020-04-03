Лебедин не хочет присоединяться к Ахтырскому району На странице в Фейсбуке опубликована позиция Лебединский городского совета по проекту решения Верховной Рады Украины «Об образовании и ликвидации районов».

«Как стало известно из открытых источников, Министерство развития громад и территорий Украины подало в Верховную Раду Украины законопроект, определяющий образование на Сумщине пяти районов: Конотопского, Роменского, Шосткинского, Сумского и Ахтырского. К последнему, Ахтырскому, согласно проекту закона, должна быть отнесена Лебединская городская объединенная территориальная громада.

Эта информация вызвала крайне негативный резонанс среди территориальной громады Лебединая!

Лебединская городской совет, как представительный орган Лебединского территориальной громады, последовательно отстаивает позицию, согласно которой Лебединская ОТГ должна быть присоединена к Сумскому району.

Власти города отмечают, что главным критерием выбора той или иной модели должен быть доступность населения к качественным услугам, в частности, медицинским, образовательным, социальным и другим. Вопрос новой модели административно-территориального устройства Сумской области и отнесении города Лебедина в состав Ахтырского района широко обсуждается среди населения города, вызывает социальное напряжение, вызывает возмущение и сопротивление реформам.

Причиной этому является множество объективных факторов: географическая удаленность города Лебедина до города Ахтырки (60 км - до Ахтырки, 40 км - до Сум), факт, что город имеет регулярное транспортное сообщение с областным центром (30 рейсов ежедневно), в то время как с Ахтыркой - всего 6 рейсов; постоянное неудовлетворительное состояние дорожного покрытия в направлении Лебедин - Ахтырка, что существенно влияет на время поездки в случае экстренной необходимости, а также полностью исключает возможность жителей сельской местности приобщиться к качественным услугам. Кроме того, на сегодня, в Лебединской центральной районной больнице происходит сокращение и закрытие отделений. Город Лебедин входит в Сумской госпитальный округ, а жители города Лебедина и Лебединского района традиционно пользуются услугами медицинских учреждений города Сумы.

14 мая на сессии Лебединского городского совета, депутатами от всех семи политических партий, представленных в городском совете, единогласно было принято обращение к Премьер-министру Украины с принципиальной позицией присоединения Лебединского объединенной территориальной громады к Сумскому району.

4 июня городской голова Александр Баклыков обратился к народным депутатам Украины Николаю Задорожнему и Анне Колесник с просьбой не поддерживать этот проект решения, а внести поправки с предложением отнести Лебединскую объединенную территориальную громаду к Сумскому району, ведь главной целью реформы децентрализации является предоставление качественных услуг населению, а не создание дополнительных проблем.

Дополнительно сообщаем, что городской голова Александр Баклыков, как полномочный представитель Лебединской территориальной громады, неоднократно обращался с письмами к главе Сумского областного совета Токарю В.Н, Сумской областной государственной администрации, Кабинету Министров Украины, Министерству развития громад и территорий Украины, в которых обосновывал свою позицию», - говорится в сообщении.