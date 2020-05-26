Сумчан приглашают на благотворительную тренировку Директор спортклуба «B-Tone» Дмитрий Стриженок приглашает всех желающих на субботнюю открытую тренировку на свежем воздухе.

«Я начинаю серию открытых тренировок. Цель этих тренировок - оздоровиться, укрепить тело и дух! Но это не все!!!!

Все помнят, что такое сеять добро? Вспомним, что такое благотворительность!

Тренировка эти будет не бесплатная.

Взнос за тренировку свободный, то есть 1 грн, 2 грн, 50 грн, или 200 грн, кому сколько не жалко для доброго дела!

Собранные средства будут отправлены на благотворительность! А именно на помощь нашему земляку, малышу, который бороться за своё здоровье!

Поможем вместе Артуру @help.artur.derevitskiy.

https://taplink.cc/help.artur.derevitskiy.

Сама наша тренировка будет состоять из:

- бег 2-3 км, разминка (по желанию/ если не будет дождя)

- в случае дождя, сделаем EMOM 10 минут

- суставную разминку

- разметочный комплекс табата

- кроссфит (с легкой нагрузки с весом собственного тела)

- качнём пресс

- заминка стретчинг.

До встречи в эту субботу Дата тренировки: 6.06.2020.

Время: 12:00.

Место: локация на уличной площадке клуба «B-Tone», - написал он в Фейсбуке.