Сумчан приглашают на благотворительную тренировку

«Я начинаю серию открытых тренировок. Цель этих тренировок - оздоровиться, укрепить тело и дух! Но это не все!!!!
Все помнят, что такое сеять добро? Вспомним, что такое благотворительность!
Тренировка эти будет не бесплатная.
Взнос за тренировку свободный, то есть 1 грн, 2 грн, 50 грн, или 200 грн, кому сколько не жалко для доброго дела!
Собранные средства будут отправлены на благотворительность! А именно на помощь нашему земляку, малышу, который бороться за своё здоровье!
Поможем вместе Артуру @help.artur.derevitskiy.
https://taplink.cc/help.artur.derevitskiy.
Сама наша тренировка будет состоять из:
- бег 2-3 км, разминка (по желанию/ если не будет дождя)
- в случае дождя, сделаем EMOM 10 минут
- суставную разминку
- разметочный комплекс табата
- кроссфит (с легкой нагрузки с весом собственного тела)
- качнём пресс
- заминка стретчинг.
До встречи в эту субботу Дата тренировки: 6.06.2020.
Время: 12:00.
Место: локация на уличной площадке клуба «B-Tone», - написал он в Фейсбуке.