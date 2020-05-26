Сумские мусорщики вышли на майдан

В конкурсе принимали участие три компании. Победителями были признаны две: ООО «Сервисресурс» и ООО «А-Муссон», которые и предыдущие 5 лет собирали мусор в городе. Однако «А-Муссон», который раньше собирал мусор с ¾ города по итогам конкурса лишился одной четверти. Ее передали «Сервисресурсу». «А-муссоновцы», очевидно, не согласны с такими итогами и вышли на майдан Независимости с плакатами «Депутаты, не лишайте нас работы» и др., так как компании придется уволить час сотрудников из-за сокращения объемов работы. Сюда же пригнали несколько мусоровозов.
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