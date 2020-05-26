На Сумщине 11 новых случаев коронавируса за сутки На утро 5 июня в Сумской области подтверждено уже 188 случаев коронавирусной инфекции.

За последние сутки добавилось 11 новых случаев (9 из них в Белополье – все бессимптомные). Выздоровело по-прежнему 155 человек (+8), 4 умерло, 29 лечатся.