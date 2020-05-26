На Сумщине 11 новых случаев коронавируса за сутки

За последние сутки добавилось 11 новых случаев (9 из них в Белополье – все бессимптомные). Выздоровело по-прежнему 155 человек (+8), 4 умерло, 29 лечатся.
Сколько случаев на Сумщине, пока неизвестно....
Как сообщили в Сумском областном лабораторном центре, среди трех новых случаев коронавируса в области, два подтвердили у медицинских работников....
Центр общественного здоровья Украины сообщает, что в Украине на утро 4 июня подтверждено 25411 случаев COVID-19, из них 11 042...
По состоянию на 4 июня в Сумской области 177 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
На утро 4 июня в Сумской области подтверждено 177 случаев заболевания COVID-19....