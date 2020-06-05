На Сумщине новые случаи коронавируса в трех районах

За прошедшие сутки в области зафиксировали 11 случаев заражения Covid-19 (Белопольский район - 9, г. Тростянец - 1, Бурынский район - 1).
Сейчас от коронавирусной инфекции в Сумской области выписаны 155 человек, из них 8 - за прошедшие сутки (г. Сумы - 3, г. Ромны - 4, г. Шостка - 1).
По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 47 случаев заболевания (40 вылечилось), в Сумском районе - 12 (12), г. Ахтырка – 4 (4), г. Конотоп - 14 (14), Конотопский район - 26 (24 вылечилось, 2 умерло), Кролевецкий район – 31 (29 вылечилось, 2 умерло), г. Шостка – 14 (14), Тростянецкий район – 4 (2), Роменский район – 2 (1), Недригайловский район – 1 (1), г. Ромны – 8 (7), Глуховский район – 2 (1), г. Глухов – 5 (4), Бурынский район – 2 (1), Ахтырский район – 1 (0 ), г. Лебедин – 1 (0 ), Белопольский район – 14 (1).
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