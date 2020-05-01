В Сумах из-за непогоды троллейбусы будут курсировать по измененным маршрутам КП «Электроавтотранс» сообщает, что в пятницу, 5 июня, в связи с непогодой троллейбусы № 1 и № 2 поедут только до остановки «Вторая проходная ПАО «Сумыхимпром».

Маршрут изменен временно, до полного устранения последствий вчерашнего урагана - отмечают в коммунальном предприятии. Пассажиров просят заранее планировать поездки, и с учетом синоптической ситуации. Вместе с тем, троллейбусы № 3, № 4 и № 7 будут работать на рейсе в обычном режиме.