В Сумах из-за непогоды троллейбусы будут курсировать по измененным маршрутам

Маршрут изменен временно, до полного устранения последствий вчерашнего урагана - отмечают в коммунальном предприятии. Пассажиров просят заранее планировать поездки, и с учетом синоптической ситуации.
Вместе с тем, троллейбусы № 3, № 4 и № 7 будут работать на рейсе в обычном режиме.
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Вопрос обсуждался сегодня, 12 мая, во время аппаратного совещания в мэрии....
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