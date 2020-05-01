Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:43365

В Сумах из-за непогоды троллейбусы будут курсировать по измененным маршрутам

КП «Электроавтотранс» сообщает, что в пятницу, 5 июня, в связи с непогодой троллейбусы № 1 и № 2 поедут только до остановки «Вторая проходная ПАО «Сумыхимпром».

Маршрут изменен временно, до полного устранения последствий вчерашнего урагана - отмечают в коммунальном предприятии. Пассажиров просят заранее планировать поездки, и с учетом синоптической ситуации.

Вместе с тем, троллейбусы № 3, № 4 и № 7 будут работать на рейсе в обычном режиме.

Общество Изменение маршрутов Непогода Троллейбусы

По тематике

Сумские патрульные 50 раз помогали сумчанам бороться с непогодой
Сегодня 09:36

Сумские патрульные 50 раз помогали сумчанам бороться с непогодой

Почти 50 различных сообщений, связанных с непогодой, проработали сумские патрульные вечером 4 июня....

19 троллейбусов для Сум будет делать «Богдан»
28.05.2020 13:25

19 троллейбусов для Сум будет делать «Богдан»

19 новых троллейбусов для Сум будет производить ДП «Автосборочный завод № 1» АО «АК «Богдан Моторс»....

В Сумах подумают над увеличением числа троллейбусов
12.05.2020 10:54

В Сумах подумают над увеличением числа троллейбусов

Вопрос обсуждался сегодня, 12 мая, во время аппаратного совещания в мэрии....

Стали известны детальные графики движения сумских троллейбусов
06.05.2020 13:41

Стали известны детальные графики движения сумских троллейбусов

Служба движения КП «Электроавтотранс» разработала детальное расписание движения троллейбусов, которые с 4 мая курсируют в режиме спецрейсов....

Появилось расписание троллейбусов, которые пустят в Сумах с 4 мая
01.05.2020 08:13

Появилось расписание троллейбусов, которые пустят в Сумах с 4 мая

С понедельника, 4 мая, коммунальный транспорт будет осуществлять перевозки пассажиров в режиме спецрейсов....

Новости

На Сумщине новые случаи коронавируса в трех районах
Сегодня 09:25
На Сумщине 11 новых случаев коронавируса за сутки
Сегодня 09:07
Сумской исполком несмотря на продолжение эпидемии смягчил карантин
Вчера 15:01
На Сумщине судят водителя, который на пешеходном переходе сбил двух женщин
Сегодня 10:59
Сумщина в десятке сельскохозяйственных лидеров Украины
Сегодня 10:41
Сумские депутаты не собрались на мусорную сессию
Сегодня 10:04
В Сумах коммунальная авария: часть города почти без воды
Сегодня 09:46
В Сумах из-за непогоды троллейбусы будут курсировать по измененным маршрутам
Сегодня 09:43
Сумские патрульные 50 раз помогали сумчанам бороться с непогодой
Сегодня 09:36
Сумские мусорщики вышли на майдан
Сегодня 08:55
В райцентре на Сумщине новая вспышка коронавируса
Сегодня 08:49
Определился второй финалист Кубка Сум по футзалу
Сегодня 08:39
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.