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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:04208

Сумские депутаты не собрались на мусорную сессию

Сегодня, 5 июня, должна была пройти внеочередная сессия Сумского горсовета.

На ней должен был рассматриваться вопрос определения перевозчиков мусора в городе по итогам проведенного конкурса. Однако на сессию собрались только 18 из 43 депутатов, для кворума необходимо больше половины – 22. Поэтому мэр Сум Александр Лысенко поблагодарил собравшихся и закрыл не начавшееся заседание.

Напомним: сегодня перед началом сессии на майдане Независимости собрались сотрудники компании-перевозчика мусора ООО «А-Муссон» ,которые протестовали против результатов конкурса, ведь они лишились 1/3 своей территории. Одну из трех их частей, которую они обслуживали 5 лет, отдали другому участнику конкурса ООО «Сервисресурс».

Политика Сессия горсовета

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