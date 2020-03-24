Сумские депутаты не собрались на мусорную сессию

На ней должен был рассматриваться вопрос определения перевозчиков мусора в городе по итогам проведенного конкурса. Однако на сессию собрались только 18 из 43 депутатов, для кворума необходимо больше половины – 22. Поэтому мэр Сум Александр Лысенко поблагодарил собравшихся и закрыл не начавшееся заседание.
Напомним: сегодня перед началом сессии на майдане Независимости собрались сотрудники компании-перевозчика мусора ООО «А-Муссон» ,которые протестовали против результатов конкурса, ведь они лишились 1/3 своей территории. Одну из трех их частей, которую они обслуживали 5 лет, отдали другому участнику конкурса ООО «Сервисресурс».
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