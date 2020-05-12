На Сумщине судят водителя, который на пешеходном переходе сбил двух женщин Ахтырской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 25-летнего водителя, который на пешеходном переходе сбил двух женщин.

Речь идет о ДТП, которое произошло 2 декабря 2019 года в г. Ахтырка. Водитель автомобиля «Opel Vectra» с иностранной регистрацией двигался по ул. Батюка в направлении ул. Победы. Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель не сбавил скорость и не предоставил преимущества пешеходам, поэтому допустил наезд на двух женщин, 1955 и 1956 г.р. Одна женщина через несколько дней скончалась в больнице, другая потерпевшая получила травмы средней тяжести.

Как выяснилось, водитель лишь в мае 2019 года освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за разбойное нападение с применением оружия. А уже в августе в отношении него был составлен протокол за вождение авто без водительского удостоверения. Поэтому, не имея права управления транспортным средством, он снова сел за руль.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины. За содеянное ему грозит до 8 лет лишения свободы.

В настоящее время дело назначено к рассмотрению по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры области.