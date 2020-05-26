Из-за вспышки коронавируса собираются закрыть село на Сумщине За неделю в Горобовке Белопольского района обнаружили 13 больных коронавирусом.

Об этом сегодня, 5 июня, на брифинге сообщил директор Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский.

По его словам, за последнюю неделю в с. Горобовка Белопольского обнаружено 13 случаев коронавируса, из них один ребенок. За последние дни было обследовано 58 образцов, еще около 30 на сегодня.

Лабораторный центр считает, что источником коронавируса был женщина, у которой выявили заболевание 29 мая. Она занималась торговлей. Она общалась с большим количеством людей. Где она подхватила вирус, пока неизвестно ,проходит эпидрсследование.

Лабораторный центр направил районной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС представление, что в селе нужно вводить карантин, как в свое время в Казацком Конотопского района.