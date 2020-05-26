Жительница Бурыни узнала, что у нее коронавирус, поехав в Киев

По его словам, женщина поехала в Киев устраиваться на работу. Там было условие пройти тест на коронавирус. Она прошла, вернулась домой, пока проходило исследование. Оказалось, что у нее обнаружили вирус. Сейчас она дома на самоизоляции, проходит поиск ее контактных лиц. Пока будут обследованы 4 ее родственников.
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