Жительница Бурыни узнала, что у нее коронавирус, поехав в Киев Об этом сегодня, 5 июня, на брифинге сообщил директор Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский.

По его словам, женщина поехала в Киев устраиваться на работу. Там было условие пройти тест на коронавирус. Она прошла, вернулась домой, пока проходило исследование. Оказалось, что у нее обнаружили вирус. Сейчас она дома на самоизоляции, проходит поиск ее контактных лиц. Пока будут обследованы 4 ее родственников.