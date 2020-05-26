На Сумщине возможно усиление карантина

По его словам, из-за усложняющейся эпидемической ситуации в области - 21 случай за неделю – после относительного затишья в предыдущие три может повлечь за собой не ослабление, а усиление карантина. Хотя показаний к этому пока нет, так как в области пока все цифры – и по выявлению новых случаев, и по наполненности коек в больницах и т.п. в норме.
Он призвал жителей области осмотрительно относиться к своему здоровью и здоровью близких, соблюдать карантин, который пока никто не отменял.
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