На Сумщине возможно усиление карантина Об этом сегодня, 5 июня, на брифинге сообщил директор Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский.

По его словам, из-за усложняющейся эпидемической ситуации в области - 21 случай за неделю – после относительного затишья в предыдущие три может повлечь за собой не ослабление, а усиление карантина. Хотя показаний к этому пока нет, так как в области пока все цифры – и по выявлению новых случаев, и по наполненности коек в больницах и т.п. в норме.

Он призвал жителей области осмотрительно относиться к своему здоровью и здоровью близких, соблюдать карантин, который пока никто не отменял.