Сумщина в ТОП-3 по наименьшему количеству выявленных случаев COVID-19

Выше только Луганская (51) и Херсонская (179). Донецкая область обошла нашу – там 195 случаев (+20).
Центр общественного здоровья сообщает, что на утро 5 июня в Украине всего подтверждено 25964 случая COVID-19, из них 11 372 выздоровели, 762 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 553 случая. Всего в Украине 403 551 образец исследован методом ПЦР и 33826 образцов - методом ИФА.
В общем заболели 1859 детей и 4963 медика. На амбулаторном лечении 18 124 пациентов, из них 1556 детей и 4028 медработников. Всего нуждались в госпитализации 7840 человек, из них 303 детей и 935 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 298 человек, в том числе один ребенок и 29 медиков.
Из числа людей, которые выздоровели, 2685 медработников и 817 детей. 39 медиков умерли от осложнений COVID-19.
В общем случаи подтверждено:
- Винницкая обл. - 1093 (697 выздоровели)
- Волынская обл. - 1008 (294 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 960 (397 выздоровели)
- Донецкая обл. - 195 (119 выздоровели)
- Житомирская обл. - 855 (482 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 1280 (551 выздоровел)
- Запорожская обл. - 477 (280 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 1507 (893 выздоровели)
- г. Киев - 3292 (876 выздоровели)
- Киевская обл. - 1711 (472 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 538 (413 выздоровели)
- Луганская обл. - 51 (43 выздоровели)
- Львовская обл. - 1988 (492 выздоровели)
- Николаевская обл. - 307 (188 выздоровели)
- Одесская обл. - 970 (329 выздоровели)
- Полтавская обл. - 272 (255 выздоровели)
- Ривненская обл. - 1962 (1039 выздоровели)
- Сумская обл. - 188 (155 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 1233 (963 выздоровели)
- Харьковская обл. - 1196 (474 выздоровели)
- Херсонская обл. - 179 (165 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 501 (306 выздоровели)
- Черкасская обл. - 432 (334 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 3519 (1079 выздоровели)
- Черниговская обл. - 250 (76 выздоровели).
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