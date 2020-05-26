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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:13346

Сумщина в ТОП-3 по наименьшему количеству выявленных случаев COVID-19

Несмотря на 11 подтвержденных случаев коронавируса за последние сутки Сумская область по-прежнему на третьем месте.

Выше только Луганская (51) и Херсонская (179). Донецкая область обошла нашу – там 195 случаев (+20).

Центр общественного здоровья сообщает, что на утро 5 июня в Украине всего подтверждено 25964 случая COVID-19, из них 11 372 выздоровели, 762 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 553 случая. Всего в Украине 403 551 образец исследован методом ПЦР и 33826 образцов - методом ИФА.

В общем заболели 1859 детей и 4963 медика. На амбулаторном лечении 18 124 пациентов, из них 1556 детей и 4028 медработников. Всего нуждались в госпитализации 7840 человек, из них 303 детей и 935 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 298 человек, в том числе один ребенок и 29 медиков.

Из числа людей, которые выздоровели, 2685 медработников и 817 детей. 39 медиков умерли от осложнений COVID-19.

В общем случаи подтверждено:

- Винницкая обл. - 1093 (697 выздоровели)

- Волынская обл. - 1008 (294 выздоровели)

- Днепропетровская обл. - 960 (397 выздоровели)

- Донецкая обл. - 195 (119 выздоровели)

- Житомирская обл. - 855 (482 выздоровели)

- Закарпатская обл. - 1280 (551 выздоровел)

- Запорожская обл. - 477 (280 выздоровели)

- Ивано-Франковская обл. - 1507 (893 выздоровели)

- г. Киев - 3292 (876 выздоровели)

- Киевская обл. - 1711 (472 выздоровели)

- Кировоградская обл. - 538 (413 выздоровели)

- Луганская обл. - 51 (43 выздоровели)

- Львовская обл. - 1988 (492 выздоровели)

- Николаевская обл. - 307 (188 выздоровели)

- Одесская обл. - 970 (329 выздоровели)

- Полтавская обл. - 272 (255 выздоровели)

- Ривненская обл. - 1962 (1039 выздоровели)

- Сумская обл. - 188 (155 выздоровели)

- Тернопольская обл. - 1233 (963 выздоровели)

- Харьковская обл. - 1196 (474 выздоровели)

- Херсонская обл. - 179 (165 выздоровели)

- Хмельницкая обл. - 501 (306 выздоровели)

- Черкасская обл. - 432 (334 выздоровели)

- Черновицкая обл. - 3519 (1079 выздоровели)

- Черниговская обл. - 250 (76 выздоровели).

Общество Коронавирус

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