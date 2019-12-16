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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Судью из Сум вызывают в НАПК

Национальное агентство по предотвращению коррупции приглашает четыре человека для дачи объяснений относительно возможных нарушений требований закона по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, передает пресс-служба НАПК.

При наличии оснований - будет составлен протокол об административных правонарушениях.

Среди прочих приглашают судья Хозяйственного суда Сумской области Александр Коваленко (приглашается с 9 по 11 июня, повторно).

Напомним: Александра Коваленко судят по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом»).

1 ноября 2017 года детективы совместно с работниками СБУ и под процессуальным руководством прокуроров САП задержали главу Хозяйственного суда Сумской области во время получения неправомерной выгоды в размере $ 26,6 тыс. По версии следствия, судья попросил предоставить ему деньги за вынесение решения в хозяйственной деле в интересах строительной компании ЧАО «Сумбуд». Главу суда задержали в порядке ст. 482 Уголовно-процессуального кодекса Украины по подозрению в совершении преступления, квалифицированного по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом»). 2 ноября 2017 года ему было сообщено о подозрении. 7 ноября 2017 года Высший совет правосудия дала согласие на содержание судьи под стражей. 8 ноября 2017 года обвиняемому была избрана мера пресечения в виде залога в размере 5 млн грн и возложены дополнительные обязанности. Данная мера пресечения действует до сих пор, поскольку 5 ноября 2019 года судьи ВАКС отказали в ее изменении, сообщает Совет общественного контроля НАБУ.

26 июля 2018 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили стороне защиты о завершении досудебного расследования и предоставили материалы следствия для ознакомления. После этого дело рассматривал Конотопский районный суд Сумской области. Поскольку дело не было завершено до начала работы ВАКС, оно было передано на его рассмотрение.

Материалы уголовного производства поступили в Высший антикоррупционного суда 30 сентября 2019 года. 5 октября 2019 года ВАКС постановил назначить подготовительное заседание на 21 октября 2019 года. 13 ноября суд завершил подготовительное производство и назначил дело к рассмотрению по существу.

 
Право Александр Коваленко НАПК

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