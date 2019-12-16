Судью из Сум вызывают в НАПК Национальное агентство по предотвращению коррупции приглашает четыре человека для дачи объяснений относительно возможных нарушений требований закона по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, передает пресс-служба НАПК.

При наличии оснований - будет составлен протокол об административных правонарушениях.

Среди прочих приглашают судья Хозяйственного суда Сумской области Александр Коваленко (приглашается с 9 по 11 июня, повторно).

Напомним: Александра Коваленко судят по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом»).

1 ноября 2017 года детективы совместно с работниками СБУ и под процессуальным руководством прокуроров САП задержали главу Хозяйственного суда Сумской области во время получения неправомерной выгоды в размере $ 26,6 тыс. По версии следствия, судья попросил предоставить ему деньги за вынесение решения в хозяйственной деле в интересах строительной компании ЧАО «Сумбуд». Главу суда задержали в порядке ст. 482 Уголовно-процессуального кодекса Украины по подозрению в совершении преступления, квалифицированного по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом»). 2 ноября 2017 года ему было сообщено о подозрении. 7 ноября 2017 года Высший совет правосудия дала согласие на содержание судьи под стражей. 8 ноября 2017 года обвиняемому была избрана мера пресечения в виде залога в размере 5 млн грн и возложены дополнительные обязанности. Данная мера пресечения действует до сих пор, поскольку 5 ноября 2019 года судьи ВАКС отказали в ее изменении, сообщает Совет общественного контроля НАБУ.