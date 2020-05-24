В Сумах украли ноутбук из детсада За помощью к полицейским обратилась 24-летняя воспитательница одного из детских учебных заведений областного центра.

Женщина рассказала, что на несколько минут вышла по делам, оставив свой кабинет незапертым. А вернувшись - увидела отсутствие ноутбука. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские вышли на след ранее судимого за подобного рода преступления 36-летнего сумчанина. По факту правоохранители открыли уголовное производство по признакам ст.185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.