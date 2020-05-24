В Сумах квартирантка украла холодильник

Как установили участковые офицеры полиции, кража имущества - дело рук 31-летней женщины, которая снимает у нее квартиру. Злоумышленница призналась: похитила, потому что не было денег.
По факту правоохранители открыли уголовное производство по признакам ст.185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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