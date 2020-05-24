Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:28200

В Сумах квартирантка украла холодильник

В полицию обратилась 51-летняя жительница Сум и сообщила, что из ее квартиры исчез холодильник.

Как установили участковые офицеры полиции, кража имущества - дело рук 31-летней женщины, которая снимает у нее квартиру. Злоумышленница призналась: похитила, потому что не было денег.

По факту правоохранители открыли уголовное производство по признакам ст.185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража

По тематике

Сегодня 15:27

В Сумах украли ноутбук из детсада

За помощью к полицейским обратилась 24-летняя воспитательница одного из детских учебных заведений областного центра....

На Сумщине пытались украсть водонапорную башню
03.06.2020 12:02

На Сумщине пытались украсть водонапорную башню

Ворами оказались трое ранее судимых жителей города Лебедин....

На Сумщине полицейские спустя полтора года нашли похитителей бочек с опасными ядохимикатами
01.06.2020 15:18

На Сумщине полицейские спустя полтора года нашли похитителей бочек с опасными ядохимикатами

Событие произошло осенью 2018 года на Шосткинщине. Увидев в безлюдном месте бочки с неизвестным веществом, двое мужчин решили их украсть....

На Сумщине поймали двух подростков-воров
28.05.2020 12:57

На Сумщине поймали двух подростков-воров

На Шосткинщине полицейские разоблачили двух подростков, которые в ночное время занимались кражами из дачных усадеб....

В Сумах суд вынес приговор по делу «воров роз»
24.05.2020 15:04

В Сумах суд вынес приговор по делу «воров роз»

Ковпаковский районный суд вынес приговор по делу пары, которая, по версии следствия, 8 апреля украла 11 кустов роз в парке...

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.