В Сумах квартирантка украла холодильник В полицию обратилась 51-летняя жительница Сум и сообщила, что из ее квартиры исчез холодильник.

Как установили участковые офицеры полиции, кража имущества - дело рук 31-летней женщины, которая снимает у нее квартиру. Злоумышленница призналась: похитила, потому что не было денег. По факту правоохранители открыли уголовное производство по признакам ст.185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.