В Сумах уменьшилась средняя зарплата

В I квартале 2020 г. среднемесячная заработная плата штатного работника в г.Сумы составила 10163 грн против 10 354 грн - в предыдущем квартале. По размеру средней зарплаты среди городов и районов Сумщины областной центр занял третье место, уступив Ахтырке и Тростянецкому району.
Задолженность по выплате заработной платы на предприятиях г.Сумы на протяжении апреля уменьшилась на 11,1 млн грн и на 1 мая 2020 г. Составляла 322,2 млн.грн. Наибольшим должником является АО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение», которое должно своим работникам 256,4 млн грн.
Главное управление статистики в Сумской области сообщает о заработной плате и состоянии ее выплаты на предприятиях Сумской области в апреле...
В Сумской области проживает почти 170 тыс. детей в возрасте до 18 лет, сообщает главное управление статистики в Сумской области....
Главное управление статистики в Сумской области сообщает о средней заработной плате и состояние ее выплаты на предприятиях Сумской области в...
Главное управление статистики в Сумской области сообщает, что в феврале 2020 года начисленная заработная плата одного штатного работника на предприятиях...
Главное управление статистики в Сумской области сообщает о заработной плате и состояние ее выплаты на предприятиях г. Сумы....