В Сумах уменьшилась средняя зарплата Главное управление статистики в Сумской области сообщает о заработной плате и состоянии ее выплаты на предприятиях г.Сумы.

В I квартале 2020 г. среднемесячная заработная плата штатного работника в г.Сумы составила 10163 грн против 10 354 грн - в предыдущем квартале. По размеру средней зарплаты среди городов и районов Сумщины областной центр занял третье место, уступив Ахтырке и Тростянецкому району.

Задолженность по выплате заработной платы на предприятиях г.Сумы на протяжении апреля уменьшилась на 11,1 млн грн и на 1 мая 2020 г. Составляла 322,2 млн.грн. Наибольшим должником является АО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение», которое должно своим работникам 256,4 млн грн.