Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:35296

На Сумщине средняя зарплата меньше среднеукраинской на 17%

Главное управление статистики в Сумской области сообщает о заработной плате и состоянии ее выплаты на предприятиях Сумской области в апреле 2020 года.

В апреле 2020 г. начисленная заработная плата одного штатного работника на предприятиях Сумщины в среднем составила 8950 грн (в целом по Украине - 10430 грн).

По сравнению с мартом 2020 г. размер средней заработной платы в области уменьшился на 2,7%; реальная зарплата (с учетом изменений потребительских цен на товары и услуги и уровня налогов) уменьшилась на 3,5%.

Задолженность по выплате заработной платы на протяжении апреля 2020 г. сократилась на 8,7 млн грн и на 1 мая 2020 г. составила 375,6 млн грн. Крупнейшими должниками остаются АО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение», которое должно своим работникам 256,4 млн грн, КП Шосткинский казенный завод «Звезда» (долг 30,9 млн грн) и ОАО «Selmi» (26,4 млн грн).

Экономика Средняя зарплата Статистика

По тематике

В Сумах уменьшилась средняя зарплата
Сегодня 12:32

В Сумах уменьшилась средняя зарплата

Главное управление статистики в Сумской области сообщает о заработной плате и состоянии ее выплаты на предприятиях г.Сумы....

На Сумщине посчитали детей
29.05.2020 14:06

На Сумщине посчитали детей

В Сумской области проживает почти 170 тыс. детей в возрасте до 18 лет, сообщает главное управление статистики в Сумской области....

05.05.2020 13:24

На Сумщине средняя зарплата меньше среднеукраинской на четверть

Главное управление статистики в Сумской области сообщает о средней заработной плате и состояние ее выплаты на предприятиях Сумской области в...

03.04.2020 15:30

На Сумщине средняя зарплата меньше среднеукраинской на 21%

Главное управление статистики в Сумской области сообщает, что в феврале 2020 года начисленная заработная плата одного штатного работника на предприятиях...

10.03.2020 13:50

Средняя зарплата в Сумах перевалила за 10 тысяч

Главное управление статистики в Сумской области сообщает о заработной плате и состояние ее выплаты на предприятиях г. Сумы....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.