На Сумщине средняя зарплата меньше среднеукраинской на 17% Главное управление статистики в Сумской области сообщает о заработной плате и состоянии ее выплаты на предприятиях Сумской области в апреле 2020 года.

В апреле 2020 г. начисленная заработная плата одного штатного работника на предприятиях Сумщины в среднем составила 8950 грн (в целом по Украине - 10430 грн).

По сравнению с мартом 2020 г. размер средней заработной платы в области уменьшился на 2,7%; реальная зарплата (с учетом изменений потребительских цен на товары и услуги и уровня налогов) уменьшилась на 3,5%.

Задолженность по выплате заработной платы на протяжении апреля 2020 г. сократилась на 8,7 млн грн и на 1 мая 2020 г. составила 375,6 млн грн. Крупнейшими должниками остаются АО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение», которое должно своим работникам 256,4 млн грн, КП Шосткинский казенный завод «Звезда» (долг 30,9 млн грн) и ОАО «Selmi» (26,4 млн грн).