Главу Сумской ОГА обвинили в подыгрывании «своей» фирме на дорожных тендерах Президент Всеукраинской дорожной ассоциации Артем Гриненко обратился к главе Сумской облгосадминистрации о нарушениях в сфере дорожных закупок.

«Как Всеукраинская дорожная ассоциация следим за ситуацией связанной не только с дорогами государственного значения, но и за строительством местных дорог, за которые отвечают облгосадминистрации.

Мы против той тенденции, чтобы государственные чиновники имели возможность искусственно распределять госбюджет среди компаний-лидеров ради личной выгоды.

Пример - Сумская областная государственная администрация. Общая сумма семи тендеров этого года превышает 1 млрд гривен

1. https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-09-002973-a - 13 727 000,00 грн

2. https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-13-001169-a - 24 608 000,00 грн

3. https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-15-002748-a - 32 255 000,00 грн

4. https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-13-002826-a - 33 171 000,00 грн

5. https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-08-002526-a - 908 459 000,00 грн

6. https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-13-002687-a - 11 961 000,00 грн

7. https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-10-001451-a - 12 355 000,00 грн

И в каждом тендере отслеживаются типичные нарушения.

С перечисленных тендеров сняты и не допущены к аукциону все компании, кроме победителя ООО «АМК РЕМ-БУД», и его фиктивного конкурента. Это приводит к колоссальному перерасходу бюджетных средств!

Уважаемый Роман Грищенко, как глава Сумской ОГА несете ответственность за выделенные Вам средства из карманов граждан Украины.

Миссия нашей Ассоциации - прозрачная конкуренция для строительства качественных дорог. Как Всеукраинское объединение видим необходимость публично говорить об этих проблемах для их эффективного решения», - говорится в сообщении на странице Ассоциации в Фейсбуке.