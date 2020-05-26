В Сумах столкнулись три авто ДТП с участием трех автомобилей произошло на улице Белопольское шоссе.

Патрульные получили сообщение о ДТП, которое произошло на улице Белопольское шоссе.

Прибыв на место, инспекторы установили факт попутного столкновения транспортных средств: легковушки ВАЗ-21154 и грузовика Mercedes-Benz с полуприцепом. В результате столкновения 41-летний водитель неуправляемого автомобиля ВАЗ выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Crafter под управлением 41-летнего мужчины. Телесных повреждений, к счастью, никто не получил.

На водителей автомобилей ВАЗ и Mercedes-Benz патрульные составили административные материалы по ст. 124 КУоАП (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП). Сейчас материалы направлены в суд.