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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:28159

В Сумах АМКУ начал дело против «Сумытеплоэнерго»

По результатам рассмотрения заявления ООО «Маслосырбаза» начато дело по признакам злоупотребления монопольным положением ООО «Сумытеплоэнерго».

Оно заключалось в осуществлении перерасчета размера платы за услуги по поставке тепловой энергии, предоставленной в период с 28.10.18 по 31.12.18, путем применения увеличенных тарифов на указанные услуги. ООО «Сумытеплоэнерго» осуществило в январе 2020 года перерасчет за услуги теплоснабжения путем применения увеличенных тарифов всем своим потребителям категории «прочие потребители» во исполнение обязательства, установленного в постановлении НКРЭКУ от 26.11.2019 №2540.

По информации полученной теротделением Антимонопольного комитета в Сумской области ООО «Сумытеплоэнерго» в результате проведенных перерасчетов дополнительно получило 2 млн. 292 тыс. 449 грн, сообщает сайт ведомства.

Право АМКУ ООО «Сумытеплоэнерго»

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