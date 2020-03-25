«Эпицентр» пожаловался на Сумской горсовет антимонопольщикам По результатам рассмотрения заявления ООО «Эпицентр К» начато дело по признакам антиконкурентных действий Сумского городского совета.

А именно в части создания отдельным субъектам хозяйствования дискриминационных условий деятельности по сравнению с конкурентами. ООО «Эпицентр К» жаловалось на решение городского совета от 19.06.2019 №5298-МР, согласно которому устанавливался увеличенный размер земельного налога собственникам (пользователям) земельных участков, если их площадь превышает 2 га, что не предусмотрено действующим законодательством Украины, сообщает сайт теротделения Антимонопольного комитета Украины в Сумской области.