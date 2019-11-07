На Сумщине закрыли отделение Антимонопольного комитета Сумское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины с 2 июня прекращает свою деятельность путем присоединения к Харьковскому областному теротделению.

Во исполнение распоряжения Антимонопольного комитета Украины от 28.11.2019 №23-рп, с изменениями, Сумское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины прекратило 1 июня выполнения функций, которые возложенных на территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины Положением о территориальном отделении.

Сумское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины реорганизуется путем присоединения к Харьковскому областному территориальному отделению Антимонопольного комитета Украины, которое определяется правопреемником всех его имущественных прав и обязанностей.

Харьковское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины с 2 июня начало выполнение функций, возложенных Положением о территориальном отделении, которые были отнесены к компетенции Сумского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины.

В связи с этим по всем вопросам (в т.ч. с входящей корреспонденцией), которые до 1 июня 2020 года были отнесены к компетенции Сумского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины, обращаться в Харьковское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины по адресу:

площадь Свободы, 5, Госпром, 6 подъезд, 1 этаж, м. Харьков, 61022

Тел .: (057) 714-34-44

Е-mail: khr@amcu.gov.ua

Время работы: Пн-Чт 9.00 - 18.00, Пт 9.00 - 16.45

Обеденный перерыв 13.00-13.45

Глава Харьковского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины: Мешков Константин Сергеевич. График приема граждан: четверг 14.00 - 17.00.