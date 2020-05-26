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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумчан закликають скористатися можливістю отримання допомоги по частковому безробіттю на період карантину

На сьогодні роботодавцями Сумщини до центрів зайнятості подано 1200 пакетів документів для отримання допомоги по частковому безробіттю на період карантину. За більшістю з них ухвалені оперативні позитивні рішення.

«Вкотре зобов’язаний наголосити, що допомога по частковому безробіттю надається роботодавцям із числа суб’єктів малого та середнього підприємництва, які зупинили чи скоротили свою діяльність у зв’язку з карантином.  Допомога встановлюється за кожну годину, на яку працівникові було скорочено тривалість робочого часу, із розрахунку двох третин тарифної ставки або окладу, але не більше 4723 грн на місяць, - говорить директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний. - Допомога надається на строк зупинення (скорочення) діяльності компанії, а також протягом 30 календарних днів після закінчення карантину».

На цю програму постановою Кабміну «Про виділення коштів для надання фінансової допомоги Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття» спрямовано 4,7 млрд грн.

За словами В.Підлісного, щодня кількість роботодавців нашої області, які скористалися цією можливістю отримання фінансової підтримки від уряду, збільшується.

Детально про порядок і умови отримання допомоги по частковому безробіттю можна ознайомитися на сайті служби зайнятості в покроковій інструкції або відвідавши найближчий центр зайнятості.

Нагадуємо: 29 травня 2020 року набув чинності Закон № 591-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби (СОVID-19)», за яким передбачаються такі основні новації:

допомога по безробіттю може виплачуватися фізичній особі підприємцю, що не має найманих працівників за умови, що вона є застрахованою особою;

строк звернення за отриманням допомоги по частковому безробіттю збільшено з 30 до 90 днів з моменту зупинення (скорочення) діяльності;

звільнення від оподаткування суми отриманої допомоги по частковому безробіттю на період карантину.

В.Підлісний закликає представників бізнесу скористатися можливістю отримання допомоги по частковому безробіттю на період карантину.

Механізм підтримки працівників у зв’язку з вимушеним зупиненням (скороченням) діяльності дозволяє зберегти робочі місця,  знизити навантаження на роботодавців і запобігти зростанню безробіття.

Довідково: з початку запровадження карантину, тобто з 12 березня 2020 року і дотепер, у Сумській обласній службі зайнятості отримали статус безробітних 12,3 тис. безробітних. Це майже на 74% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

За сприяння служби зайнятості працевлаштовані майже 4 тис. шукачів роботи.

Працевлаштування здійснювалося переважно на сільськогосподарські підприємства, а також на підприємства переробної промисловості, сфери торгівлі та послуг.

Сьогодні в області 23 147 безробітних, що на 8 200 більше, ніж торік.

Професійне навчання безробітних протягом дії карантину проводилося з використанням дистанційних форм та дуальної системи навчання для майже 100 чоловік. Вони отримали фах електрогазозварників, електромонтерів, спеціалістів сучасного технологічного виробництва швейних виробів тощо.

 
Общество Служба занятости

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