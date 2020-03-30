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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:14293

В Глухове ночью сгорела машина

Сегодня, 5 июня, около 1.00 ночи в пожарную часть Глухова поступил вызов о возгорании автомобиля.

Происшествие произошло в центре города во дворе многоэтажки. В авто полностью выгорел салон, половина кузова, уцелели задние колеса.

На место происшествия, кроме спасателей, также прибыли полицейские. Правоохранители должны установить причину пожара, ведь точно назвать причину возгорания пока невозможно. Ведется следствие, пишет Глухів.інфо.

Право Пожар авто

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