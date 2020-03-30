В Глухове ночью сгорела машина

Происшествие произошло в центре города во дворе многоэтажки. В авто полностью выгорел салон, половина кузова, уцелели задние колеса.
На место происшествия, кроме спасателей, также прибыли полицейские. Правоохранители должны установить причину пожара, ведь точно назвать причину возгорания пока невозможно. Ведется следствие, пишет Глухів.інфо.
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