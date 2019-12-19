Главным «слугой народа» на Сумщине стал нардеп Ананченко Руководителем партийной организации «Слуга народа» в Сумской области стал Михаил Ананченко.

Об этом сообщается на странице «Слуга Народу Сумщина» в Фейсбуке.

«С таким капитаном - шторм не страшен) Есть прекрасная новость! Руководителем партийной организации "Слуги народа" в Сумской области стал Михаил Ананченко. Истинный друг, справедливый шеф и настоящий лидер. Теперь уверены, что наша команда сможет с честью пройти испытание выборами. Поздравляем, вместе - к победе!», - говорится в сообщении.