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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:23476

Главным «слугой народа» на Сумщине стал нардеп Ананченко

Руководителем партийной организации «Слуга народа» в Сумской области стал Михаил Ананченко.

Об этом сообщается на странице «Слуга Народу Сумщина» в Фейсбуке.

«С таким капитаном - шторм не страшен) Есть прекрасная новость! Руководителем партийной организации "Слуги народа" в Сумской области стал Михаил Ананченко. Истинный друг, справедливый шеф и настоящий лидер. Теперь уверены, что наша команда сможет с честью пройти испытание выборами. Поздравляем, вместе - к победе!», - говорится в сообщении.

Политика Михаил Ананченко Слуга народа

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