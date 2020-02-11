В Конотопе объявили подозрение общественному активисту в избиении одного из жителей райцентра Как выяснили правоохранители, местный 35-летний активист резко отреагировал на сообщения потерпевшего в соцсети. В результате их словесная перепалка закончилась дракой.

В полицию с заявлением об избиении обратился 37-летний житель районного центра. Опросив потерпевшего и свидетелей происшествия, полицейские выяснили, что в тот день, случайно встретившись в центре города, между мужчинами возникла словесная перепалка. Поводом для нее стали сообщения и комментарии пострадавшего в социальной сети, а также его критика в адрес действий власти. А когда словесно убедить собеседника не удалось, активист обратился к кулакам, нанеся своему оппоненту несколько ударов в лицо и причинив тем самым телесные повреждения. Этот факт подтвердил и заключение судебно-медицинской экспертизы.

Теперь за содеянное мужчина будет отвечать перед судом по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение), санкция которой предусматривает уголовную ответственность в виде уплаты штрафа, исправительных или общественных работ, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.