В Сумах акрыли подпольный мини-завод по производству спирта

По данным следствия, должностные лица одного из предприятий в г. Сумы в промышленных масштабах из недоброкачественного сырья производили подакцизную продукцию, которая может представлять угрозу для жизни и здоровья людей.
В результате проведенного обыска сегодня, 5 июня, по месту нахождения подпольного мини-завода изъято около 10 тыс. л прозрачной жидкости с характерным запахом спирта, 340 литров готовой продукции, пластиковые канистры и оборудование для незаконного изготовления подакцизной продукции, а также грузовой автомобиль марки «MAN». Ориентировочная стоимость изъятой продукции составляет более 3 млн грн.
Сейчас решается вопрос о назначении судебных экспертиз по изъятой жидкости.
Деятельность завода приостановлена совместно с работниками налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области и Управления Службы безопасности Украины в Сумской области, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
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