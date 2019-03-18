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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:47352

В Сумах акрыли подпольный мини-завод по производству спирта

Под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области прекращена деятельность подпольного мини-завода по незаконному производству спирта (ч. 2 и 3 ст. 204 УК Украины).

По данным следствия, должностные лица одного из предприятий в г. Сумы в промышленных масштабах из недоброкачественного сырья производили подакцизную продукцию, которая может представлять угрозу для жизни и здоровья людей.

В результате проведенного обыска сегодня, 5 июня, по месту нахождения подпольного мини-завода изъято около 10 тыс. л прозрачной жидкости с характерным запахом спирта, 340 литров готовой продукции, пластиковые канистры и оборудование для незаконного изготовления подакцизной продукции, а также грузовой автомобиль марки «MAN». Ориентировочная стоимость изъятой продукции составляет более 3 млн грн.

Сейчас решается вопрос о назначении судебных экспертиз по изъятой жидкости.

Деятельность завода приостановлена совместно с работниками налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области и Управления Службы безопасности Украины в Сумской области, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право Подакцизные товары Спиртзавод

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