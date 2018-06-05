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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:06356

На Сумщине глава сельсовета подозревается в завладении бюджетными средствами

Прокурор Сумской области Григорий Кондратенко сообщил о подозрении руководительнице одного из сел Недригайловского района в противоправном завладении бюджетными средствами путем подделки официальных документов (ч. 2 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УК Украины).

По данным следствия, женщина больше двух лет получала ежемесячную премию в размере 150% среднемесячной заработной платы, а также одноразовую премию к государственным праздникам. При этом депутаты на заседании сессии отказали в ее премировании на 2017 год, а вопрос о ее премировании на 2018 и 2019 годы вообще не выносился на рассмотрение сессии. Поэтому решение сельского совета об установлении надбавок и премирования сельского головы, на основании которого начислялись средства руководительнице села, является поддельным.

За указанный период глава сельсовета противоправно завладела бюджетными средствами в сумме почти 170 тыс. грн. В настоящее время по ходатайству прокуратуры решением суда подозреваемая отстранена от занимаемой должности, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

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