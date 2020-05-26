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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:16473

На Сумщине пятая смерть от коронавируса

В Тростянце умер мужчина с коронавирусом.

В Тростянце сегодня, 5 июня, умер мужчина, у которого был подтвержден диагноз «коронавирус». Об этом сообщил директор областного лабораторного центра Владимир Збаражский ,пишет UA:СУМИ.

О том, что у мужчины в Тростянце обнаружили коронавирус, сообщили утром 5 июня. Это пятая смерть от осложнений, вызванных коронавирусом, в области. Две женщины из села Казацкого в Конотопском районе умерли в марте. Также две смерти зафиксировали на Кролеветчини в апреле.

Также известно, что на коронавирусом болеет одна женщина в Тростянецком районе, в селе Боромля. Она находится на самоизоляции.

На 5 июня в области всего за период эпидемии зарегистрировали коронавирус у 188 человек, из них 155 - выздоровели, 5 - умерли. За сутки обнаружили 11 новых больных.

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