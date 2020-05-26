На выезде из Шостки перевернулся лесовоз

Неподалеку от знака «Шостка» перевернулся автомобиль «КАМАЗ», груженный лесом. К счастью, прицеп устоял.
Водитель лесовоза говорит, что его подрезала легковая машина. «КАМАЗ» выехал на обочину, грунт провалился и грузовик перевернулся. Лесовоз двигался с небольшой скоростью.
Никто не пострадал.
Автомобиль, подрезавший грузовую машину, не остановился и уехал прочь, сообщает Шостка.INFO.
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