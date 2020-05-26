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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:48152

На выезде из Шостки перевернулся лесовоз

Сегодня, 5 июня, на выезде из города в направлении с. Пироговки произошло ДТП.

Неподалеку от знака «Шостка» перевернулся автомобиль «КАМАЗ», груженный лесом. К счастью, прицеп устоял.

Водитель лесовоза говорит, что его подрезала легковая машина. «КАМАЗ» выехал на обочину, грунт провалился и грузовик перевернулся. Лесовоз двигался с небольшой скоростью.

Никто не пострадал.

Автомобиль, подрезавший грузовую машину, не остановился и уехал прочь, сообщает Шостка.INFO.

Право Дтп

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