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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Участники ВНО с температурой выше 37,2° не будут допускаться к тестированию

Об этом сообщила директор Департамента образования и науки Сумской облгосадминистрации Виктория Гробова во время селекторного совещания с главами райгосадминистраций и городскими головами по организации и проведению внешнего независимого оценивания в 2020 году.

В связи с тем, что в стране сейчас карантинная ситуация, пока есть напряжение и среди участников и организаторов проведения ВНО, - отметила Виктория Гробова. - Главное для нас - это создание безопасных условий для участников внешнего независимого оценивания. В частности, обязательно должны быть проведены профилактические осмотры пунктов проведения ВНО».

Кроме того, до запуска на пункт тестирования будет осуществляться процедура термометрии участников тестирования. Если у ребенка температура будет выше 37,2°, медицинский работник не пропустит такого участника на пункт тестирования. Также не будут допускаться к ВНО лица с признаками острого респираторного заболевания.

«Есть такие случаи, когда у человека в стрессовой ситуации может повышаться температура. Если у вашего ребенка есть такие симптомы, мы советуем родителям взять справку у семейного врача, а ученик должен ее привезти на пункт тестирования, чтобы мы знали, что для этого ребенка это нормальное состояние здоровья», - отметила чиновник.

Те, кто не смогут по уважительным причинам сдать ВНО в основную сессию, смогут это сделать во время дополнительной сессии.

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