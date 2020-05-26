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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:46378

Советник главы Сумского облсовета предложил Зеленскому назначить его главой Киевской ОГА

Советник главы Сумского областного совета и общественный деятель Игорь Гец обратился с письмом к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором предложил рассмотреть вопрос о назначении его главой Киевской областной государственной администрации (ОГА).

Об этом Гец сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Последний год, проживая в Киеве, я вижу, как ситуация в городе и области приближается к катастрофической. Это связано прежде всего с тотальным нарушением законодательства со стороны органов местной власти в целом и Киевской ОГА в частности по реализации государственной региональной политики", - говорится в письме.

В письме подчеркивается, что сейчас в украинских судах рассматривается 7 дел, в которых Игорь Гец судится с Киевской ОГА и Кабинетом Министров с требованием прекратить противоправную деятельность и действовать в соответствии с законами Украины по реализации государственной региональной политики. Но пока эти судебные дела будут рассматривать Киевская область и ее населенные пункты и дальше будут остаются без надлежащего социально-экономического и инфраструктурного развития и в некоторых случаях будут двигаться в направлении будущих коллапсов.

"Поэтому, я, услышав слова Президента Владимира Зеленского о "кадровом голоде", решил обратиться к нему с предложением о назначении меня председателем Киевской областной государственной администрации. Уверен, что смогу на этой должности, как опытный специалист обеспечить качественное, достойное развитие Киевского региона в соответствии с законами Украины и потребностями жителей Киевщины", - сказано в письме.

Напомним, 20 мая в ходе пресс-конференции Зеленский жаловался журналистам на кадровый голод. А 27 мая Президент уволил Алексея Чернышева с должности председателя Киевской ОГА и назначил временно исполняющим обязанности Василия Володина, пишут Українські новини.

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