На Сумщине за убийство дали 10 лет

Событие произошло 15 февраля 2017 года в с. Степановка Бурынского района. Двое односельчан в доме потерпевшего толкли табак и употребляли спиртные напитки. Когда мужчины были уже изрядно навеселе, между ними возник спор. Чтобы убедить хозяина в своей правоте, гость дважды ударил оппонента по голове металлическим устройством для измельчения табака. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.
По приговору Конотопского горрайонного суда от 4 июня 2020 года обвиняемый признан виновным по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины и приговорен к 10 годам лишения свободы. Приговор он ждал в СИЗО, пишет пресс-служба прокуратуры области.
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