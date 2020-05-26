На Сумщине за убийство дали 10 лет Прокуратурой Сумской области поддержано публичное обвинение в отношении 45-летнего мужчины, который лишил жизни своего товарища.

Событие произошло 15 февраля 2017 года в с. Степановка Бурынского района. Двое односельчан в доме потерпевшего толкли табак и употребляли спиртные напитки. Когда мужчины были уже изрядно навеселе, между ними возник спор. Чтобы убедить хозяина в своей правоте, гость дважды ударил оппонента по голове металлическим устройством для измельчения табака. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

По приговору Конотопского горрайонного суда от 4 июня 2020 года обвиняемый признан виновным по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины и приговорен к 10 годам лишения свободы. Приговор он ждал в СИЗО, пишет пресс-служба прокуратуры области.