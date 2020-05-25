На Сумщине разрешили работу кафе и ресторанов Во время внеочередного заседания Сумской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было решено позволить функционирование заведений общественного питания, в частности прием посетителей в помещениях при условии соблюдения противоэпидемических требований.

Но члены комиссии отметили, что в случае несоответствия эпидемической ситуации на территории области признакам для ослабления противоэпидемических мероприятий в течение трех дней подряд профильной комиссией будет принято решение об отмене ослабления некоторых противоэпидемических мероприятий, исходя из оценки текущей эпидемической ситуации.

Несмотря на смягчение карантина на Сумщине, глава облгосадминистрации Роман Грищенко отметил, что ослабление карантина - это не ослабление соблюдения санитарного режима.

«Абсолютный отказ от карантинных мероприятий приводит к массовой заболеваемости людей коронавирусной инфекцией. К сожалению, мы уже имеем такой пример в области. Надо понимать, что ослабление карантина никоим образом не освобождает от соблюдения противоэпидемических требований», - отметил он.

Во время заседания было решено также разрешить проведение религиозных мероприятий при осуществлении контроля религиозной организацией за соблюдением физической дистанции между участниками не менее 1,5 метра и пребывания не более чем одного человека на 5 кв. метрах площади здания, если религиозное мероприятие проводится в помещении.

Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области должно обеспечить постоянный контроль за соблюдением противоэпидемических требований субъектами хозяйственной деятельности, по которым сняты или ослаблены карантин, путем проведения выборочных проверок с принятием соответствующих мер реагирования в случае выявления нарушений.

Напомним: исполком Сумского горсовета принял такие же послабления еще вчера, но не публиковал их до решения областной комиссии.