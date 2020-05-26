В Сумах в аварии двое травмированных (видео)

Патрульные, прибывшие на место происшествия, предварительно установили, что водитель автомобиля ВАЗ-21012, не выбрав безопасную скорость движения и не придерживаясь безопасной дистанции, столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos под управлением 32-летнего мужчины, который двигался впереди.
В результате ДТП два человека получили телесные повреждения. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции для установления обстоятельств происшествия.
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