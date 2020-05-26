В Сумах в аварии двое травмированных (видео) 4 июня, около 13.30, на проспекте Тараса Шевченко произошло ДТП с травмированными.

Патрульные, прибывшие на место происшествия, предварительно установили, что водитель автомобиля ВАЗ-21012, не выбрав безопасную скорость движения и не придерживаясь безопасной дистанции, столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos под управлением 32-летнего мужчины, который двигался впереди.

В результате ДТП два человека получили телесные повреждения. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции для установления обстоятельств происшествия.