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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:20234

В Сумах в аварии двое травмированных (видео)

4 июня, около 13.30, на проспекте Тараса Шевченко произошло ДТП с травмированными.

Патрульные, прибывшие на место происшествия, предварительно установили, что водитель автомобиля ВАЗ-21012, не выбрав безопасную скорость движения и не придерживаясь безопасной дистанции, столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos под управлением 32-летнего мужчины, который двигался впереди.

В результате ДТП два человека получили телесные повреждения. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции для установления обстоятельств происшествия.

Право Дтп

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