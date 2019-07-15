В Верховной Раде до сих пор не решили, сколько будет районов на Сумщине (видео)

Он прокомментировал ситуацию с завершением реформы децентрализации в Украине и построения по сути нового местного самоуправления в стриме с экспертом по децентрализации Александром Хоруженко.
По его словам, на сегодня окончательного решения о количестве и формат новых районов в Сумской области еще не принято.
Проект постановления Верховной Рады о ликвидации старых и образования новых районов готовит правительство. Решение законодатели могут принять на сессионном заседании ориентировочно уже 18-19 июня 2020 года.
20 мая правительство уже утвердило перспективный план формирования общин, который уже не будет пересматриваться. На Сумщине будет создана 51 громада.
Сегодня парламентарии вместе с профильными ассоциациями местного самоуправления продолжают работать над проектом изменений в Конституцию, в частности в части поиска решения стоит ли вообще объявлять выборы в районные советы, поскольку функционала для их деятельности в новых условиях практически не осталось.
Напомним: на этой неделе облгосадминистрация с облсоветом наперегонки заявляли, что это именно их заслуга в том, что в Сумской области будет на 3, а 5 районов.
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