Конотопская гандболистка стала третьей среди бомбардиров Суперлиги Воспитанница Конотопской ДЮШС им. М.Мамиашвили Анна Дябло стала третьей среди бомбардиров Суперлиги.

Наша землячка, выступая за херсонскую «Днепрянку», за 22 матча забила 151 мяч в ворота соперниц. Больше только у Светланы Аксеновой из николаевского «Реала» - 175 (в 24 играх) и Ольги Аврамовой из киевской «ТНУ ДЮСШ 21» - 156 (22).

Напомним: чемпионат Украины был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. «Днепрянка» заняла четвертое место. Тройка призеров – «Галичанка» (Львов), «Реал» (Николаев) и «Карпаты» (Ужгород).