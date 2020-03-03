Конотопская гандболистка стала третьей среди бомбардиров Суперлиги

Наша землячка, выступая за херсонскую «Днепрянку», за 22 матча забила 151 мяч в ворота соперниц. Больше только у Светланы Аксеновой из николаевского «Реала» - 175 (в 24 играх) и Ольги Аврамовой из киевской «ТНУ ДЮСШ 21» - 156 (22).
Напомним: чемпионат Украины был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. «Днепрянка» заняла четвертое место. Тройка призеров – «Галичанка» (Львов), «Реал» (Николаев) и «Карпаты» (Ужгород).
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