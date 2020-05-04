В ходе следствия правоохранители установили, что к организации коррупционной «схемы» причастен руководитель филиала ГП «Украинское государственное аэрогеодезическое предприятие». За определенное вознаграждение у предпринимателей была возможность приобрести картографическую продукцию, которая производится предприятием, по заниженной стоимости. К «схеме» также присоединились бухгалтеры госпредприятия.
За решение данного вопроса чиновник требовал от предпринимателя 211 000 гривен неправомерной выгоды.
5 июня сотрудники областного управления стратегических расследований, Сумского отдела полиции и Военной прокуратуры Сумского гарнизона разоблачили злоумышленников во время получения средств.
Следственные действия продолжаются. Решается вопрос о задержании фигурантов в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Досудебное расследование проводится в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, сообщает отдел коммуникаций ГУНП в Сумской области.
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