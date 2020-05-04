В Сумах поймали на взятке в 200 тыс. грн должностных лиц госпредприятия Разоблачили коррупционную деятельность должностных лиц сотрудники областного управления стратегических расследований, Сумского отдела полиции и Военной прокуратуры Сумского гарнизона.

В ходе следствия правоохранители установили, что к организации коррупционной «схемы» причастен руководитель филиала ГП «Украинское государственное аэрогеодезическое предприятие». За определенное вознаграждение у предпринимателей была возможность приобрести картографическую продукцию, которая производится предприятием, по заниженной стоимости. К «схеме» также присоединились бухгалтеры госпредприятия.

За решение данного вопроса чиновник требовал от предпринимателя 211 000 гривен неправомерной выгоды.

5 июня сотрудники областного управления стратегических расследований, Сумского отдела полиции и Военной прокуратуры Сумского гарнизона разоблачили злоумышленников во время получения средств.

Следственные действия продолжаются. Решается вопрос о задержании фигурантов в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Досудебное расследование проводится в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, сообщает отдел коммуникаций ГУНП в Сумской области.